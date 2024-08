Pesquisa Atlas: Boulos é preferido entre mulheres e ateus, Nunes, entre homens e católicos

Segundo as intenções de voto do eleitor paulistano divulgadas pela pesquisa AtlasIntel desta quarta-feira, 21, o primeiro colocado em intenções de voto, Guilherme Boulos (PSOL), que lidera com 28,5% de menções, também é o preferido entre o eleitorado feminino - 33,7% das mulheres pretendem votar nele, frente a 20,2% que votariam em Ricardo Nunes (MDB). O atual prefeito é o candidato preferido entre os homens: 23,9% dizem votar nele, enquanto outros 22,1% votariam em Boulos. Em terceiro lugar no eleitorado masculino aparece o empresário Pablo Marçal (PRTB), com 18,9% das intenções de voto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os grupos religiosos, Boulos tem maior apoio entre aqueles que se dizem ateus ou agnósticos (49,7%) e entre os que declaram ter outra religião (35,4%) para além das opções apresentadas - católica, evangélica ou o ateísmo. Nunes pontua melhor entre os católicos, com 26,6%, tecnicamente empatado com Boulos, que tem 26,1% dos votos desse eleitorado. Já o eleitor evangélico prefere Marçal: são 36,8% de intenção de voto no ex-coach, ante 23% em Nunes e 17,7% em Boulos.

Em questão de escolaridade, o eleitor que estudou o ensino fundamental prefere o atual prefeito, com 43,9%, segmento em que ele acumula o maior índice de intenções de voto. Nessa fatia do eleitorado, Marçal é o segundo colocado, com 17,6% e Boulos com 14%. O psolista é o preferido entre os que concluíram o ensino médio (31,8%), lista em que segue Marçal, com 19,8% e Nunes, com 18,8%; e o ensino superior (33,4%), seguido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 17,2%, e Nunes, com 13,3%. O deputado federal tem mais intenção de voto entre os mais velhos, com idade entre 60 e 100 anos, com 39,2% das intenções de voto. Entre os mais novos, de 16 a 24 anos, o psolista pontua 38,2%. Nunes conquista fatias maiores entre o eleitor de 25 a 34 anos, com 29,7% de menções, ante 15% de Boulos.