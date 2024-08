Ibaneis anuncia criação de 'Batalhão dos Poderes' mais de 1 ano após 8 de janeiro

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a construção do Batalhão dos Poderes, cuja obra custará mais de R$ 69 milhões. O anúncio foi feito durante uma visita de Ibaneis aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O complexo, com mais de 13 mil metros quadrados, abrigará o 6º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (6º BPM), responsável pela segurança da região central de Brasília, incluindo a Praça dos Três Poderes, atacada nos atos de 8 de janeiro.

A construção será realizada na Quadra 4 do Setor de Administração Federal Norte, no Plano Piloto. Serão quatro edifícios que acomodarão um efetivo de mil policiais, 60% para ação imediata. O espaço abrigará o Comando de Policiamento da Esplanada e um departamento operacional com videomonitoramento e sala de treinamento, além de um segundo gabinete para o Comando-Geral da PMDF.

"É o batalhão que vai atender a Esplanada dos Ministérios, cuidar dos palácios e das sedes dali, com a mesma abrangência de atendimento do batalhão antigo, mas com uma estrutura moderna, com espaço para heliponto, drones, auditório e outras estruturas. Será um batalhão com tecnologia, certamente um dos mais modernos do Brasil", aponta o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Fernando Leite.