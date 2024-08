Após ameaças do tráfico, deputado paraibano Ruy Carneiro terá escolta da PF

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas), pediu à Polícia Federal (PF) que forneça escolta ao deputado federal Ruy Carneiro (Podemos-PB), candidato à prefeitura de João Pessoa (PB). Na quinta-feira, 15, o candidato teve que cancelar uma agenda de campanha por causa de ameaças de traficantes.

No pedido, Lira afirmou que, "nos últimos tempos, as disputas eleitorais têm sido marcadas por crescente violência a ameaçar o espírito democrático que deve permear as eleições em nosso país". O presidente da Câmara especifica que a segurança da PF será feita apenas em território paraibano.

Em entrevista ao Estadão, Carneiro contou ter avisado Lira da situação e exposto "a necessidade de uma escolta". O deputado disse não saber quantos policiais farão sua segurança, mas afirmou estar mais tranquilo. "O problema é na comunidade. Eles [os traficantes] agem contra os grupos de trabalho, contra as pessoas que trabalham para mim."