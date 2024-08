Legislativo tem protagonismo na democracia, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 20, que o Legislativo tem protagonismo na democracia, mas ponderou a respeito da responsabilidade fiscal e disse que as fricções entre os Poderes - impulsionada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o pagamento de emendas, que gerou resposta do Congresso - deixará o Brasil "maior" quando for superada.

"Você está criando um ambiente para o diálogo. Eu ouço muitos parlamentares falando, com razão, que não querem abrir mão do protagonismo do Legislativo. O Legislativo tem protagonismo, e numa democracia tem mesmo, mas isso tem que ser combinado: prerrogativas e responsabilidades têm que caminhar juntos", disse durante palestra sobre "Perspectiva Econômica Brasileira" em evento realizado pelo BTG Pactual, em São Paulo.