Candidatura de Pablo Marçal pode ser suspensa? Entenda pedido do MP eleitoral

A campanha à Prefeitura de São Paulo do empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) foi alvo de um pedido de suspensão neste sábado, 17. O Ministério Público Eleitoral (MPE) pede a suspensão da candidatura até que se apure se houve abuso de poder econômico durante o período de pré-campanha, que se encerrou na última sexta-feira, dia 16. Impulsionamento com 'promessas de pagamentos' O pedido do MPE é assinado pelo procurador Fabiano Augusto Petean. No ofício, o Ministério Público sustenta que, conforme denúncia do jornal O Globo, Pablo Marçal foi implicado por suposto impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, uma prática proibida pela legislação eleitoral.

Para driblar a vedação ao impulsionamento pago, diz o procurador, Marçal passou a estimular o compartilhamento do conteúdo de seus perfis mediante "promessas de pagamentos" aos seguidores. "De acordo com o material e com a documentação anexa, temos que o estímulo das redes sociais para replicar sua propaganda eleitoral é financiado, mediante a promessa de pagamentos aos 'cabos eleitorais' e 'simpatizantes' para que as ideias sejam disseminadas no sentido de apoio eleitoral à sua candidatura", diz no ofício o procurador Fabiano Petean. "Estimula o pretenso 'cabo eleitoral' ou eleitor para que, de vontade própria, façam sua própria postagem ou propaganda". A prática, segundo o MPE, configura um impulsionamento de conteúdo indireto e impossibilita a fiscalização dos gastos. De acordo com a legislação eleitoral, os gastos durante a chamada "pré-campanha" não podem ser excessivos.