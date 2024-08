Perdeu o debate? Veja 8 destaques do novo embate entre candidatos à Prefeitura de SP

O terceiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pela revista Veja em parceria com a ESPM nesta segunda-feira, 19, foi marcado por ser o primeiro nesta eleição a ter ausências de políticos convidados a participar do confronto. A deputada federal Tabata Amaral (PSB), o empresário Pablo Marçal (PRTB) e a economista Marina Helena (Novo) foram os três dos seis candidatos que assinaram o compromisso com a organização do evento e, de fato, compareceram. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) esvaziaram o evento e foram criticados pelos oponentes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira os principais momentos do embate entre os adversários políticos.

Críticas aos ausentes A ausência de três candidatos foi mencionada diversas vezes durante o debate, inclusive com uma pergunta específica de um dos entrevistadores, que questionou o que o eleitor de São Paulo perde com a decisão dos oponentes de faltarem ao evento. Marçal, quem mais tocou no assunto, falou durante a resposta sobre "abandono parental" e sobre o papel dos homens na sociedade, afirmando que o "mal deste tempo é a desvirilização do homem". O candidato também tirou o boné "em homenagem" às mulheres que compareceram ao debate com ele.

Tabata qualificou as ausências como "vexame", "lastimável" e "covardia". Já Marina Helena escreveu a palavra "fujões" na palma da mão. "Como podemos querer alguém para comandar a nossa cidade que foge do confronto de ideias?", questionou a economista. Marçal não debate e manda eleitores acessarem suas redes sociais Já no primeiro bloco de perguntas, questionado por Tabata sobre o tema "insegurança alimentar", Marçal alegou que responderia à questão somente em suas redes sociais, usando o tempo destinado a isso durante o debate para ler suas propostas de governo. "Nós temos 28 propostas, número do candidato que vos fala, e essa pergunta vai ser respondida depois do debate", disse.

Tabata comentou sobre a estratégia, sugerindo que dessa forma um assessor da equipe do oponente pode responder por ele, utilizando ferramentas de busca para compor as respostas. "Essa mesma covardia que a gente está vendo especialmente de Nunes e Boulos, a gente também vê aqui com Marçal, quando se recusa a responder a minhas perguntas e coloca tudo na rede social, porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele", disse a deputada. Marçal deixa Marina Helena 'falar o que quiser' Quando deveria fazer sua primeira pergunta, o candidato do PRTB disse para a candidata do Novo "falar o que quiser" em vez de questioná-la sobre algum tema envolvendo a disputa eleitoral. "Marina, fale o que você quiser no seu tempo", disse. Como mostrou o Estadão, a estratégia já foi utilizada antes, na disputa eleitoral dos anos 2000, pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello.

Naquela ocasião, Collor debatia com Enéas Carneiro e outros candidatos e, ao ser escolhido para perguntar para o médico que concorria pelo PRONA, disse: "Fale qualquer coisa aí". Tabata relembra incidentes com funcionários de Marçal A deputada federal questionou empresário sobre os motivos que o eleitor teria para confiar nele, relembrando casos em que ele colocou em risco a vida de funcionários. Em janeiro de 2022, por exemplo, o então coach promoveu uma expedição em que ele guiou um grupo até o Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, e o evento terminou com o resgate das 33 pessoas pelos Bombeiros.

O candidato seguiu a estratégia de não responder às perguntas. "Não adianta ficar contando fábula, mas quando estão aqui ficam falando de coisas que nem existem", rebateu o empresário. Na réplica, a candidata mencionou Bolsonaro. "Nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual produto estragado. Quando a gente olha para o seu redor o que a gente vê é a equipe do (João) Doria. Pesquisem quem é Wilsinho, que está com ele, Filipe Sabará. Até a calça está mais apertadinha. Você acha que o Bolsonaro lhe rejeita por que você é o Doria 2.0?", disparou a deputada. Marçal insinua novamente que um dos candidatos é usuário de drogas