'Fale o que quiser', diz Marçal durante debate em SP, repetindo Collor

Enéas se irritou, fez críticas ao adversário, dizendo que era absurdo um ex-presidente da República não ter nada a dizer. Quando foi fazer a réplica, Collor dobrou a aposta: "Pode continuar, abro mão do comentário".

Naquela ocasião, Collor debatia com Enéas Carneiro e outros candidatos e, ao ser escolhido para perguntar para o médico que concorria pelo Prona, disparou: "Fale qualquer coisa aí".

Logo na primeira pergunta que tinha para fazer no debate promovido pela revista Veja , o candidato do PRTB Pablo Marçal repetiu estratégia utilizada pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello utilizada em um debate em 2000 também em disputa pela capital paulista.

Marçal fez o mesmo ao perguntar para Marina Helena, em debate esvaziado em que apenas ele, a candidata do Novo e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) estavam presentes. "Marina, fale o que você quiser no seu tempo". A candidata do Novo não reclamou da situação.

Durante o debate, além de não fazer a primeira pergunta, Marçal se recusou também a responder às perguntas feitas por Tabata e Marina, argumentando que só faria isso pelas redes sociais. A candidata do PSB criticou, em sua intervenção, dizendo que o candidato deixava para responder nas redes para que outra pessoa pesquisasse e respondesse por ele.