PF prende ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque

Uma ação da Polícia Federal (PF) prendeu na manhã deste sábado, 17, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, de 69 anos. Duque estava foragido desde julho, quando a Justiça Federal do Paraná (JF-PR) decretou sua prisão ainda no âmbito da Operação Lava Jato. Os agentes o encontraram em uma casa no bairro Niterói, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e o encaminharam ao sistema prisional do Estado.

Conhecido por ser o "homem do PT" em esquemas ilícitos na Petrobras, apurados pela Lava Jato, Duque comandou, entre 2003 e 2012, uma diretoria da estatal que, segundo a força-tarefa, captou cerca de R$ 650 milhões em propinas com empreiteiras investigadas por corrupção.

Ele chegou a ser preso em fevereiro de 2015, na décima fase da Lava Jato, como um dos primeiros alvos do alto escalão da Petrobras. Em março de 2020, foi solto com medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, e passou a morar no Rio enquanto recorria de sua condenação. Renato Duque deixou de usar o equipamento no ano passado, mas continuou proibido de deixar o País.