PEC da Anistia pode reduzir repasse de R$ 1,1 bi para candidaturas de negros

A proposta de emenda à Constituição (PEC) da Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional na quinta-feira, 15, poderá reduzir em cerca de R$ 1,1 bilhão o repasse do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral para o financiamento de candidaturas negras nas eleições municipais deste ano, aponta cálculo feito pelo Pacto pela Democracia, coalizão que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil.

Na regra anterior, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020, os partidos deveriam repassar recursos de forma proporcional à quantidade de pretos e pardos - isto é, se obedecesse à regra do TSE, as siglas deveriam destinar 52,7% do dinheiro do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral para candidatos negros.

Isso não acontecerá, já que a PEC estabelece um piso de 30% aos quais os partidos devem destinar a pretos e pardos.

"Essa mudança deve causar uma insegurança jurídica na divisão do fundo e uma queda drástica na eleição de candidatos negros nos próximos anos", diz Arthur Mello, coordenador de advocacy do Pacto pela Democracia. "Tudo isso enquanto anistia todas as prestações de contas dos partidos políticos."