Marçal exalta relação com Bolsonaro em 1ª agenda e reclama de valor de doações

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) exaltou, em seu primeiro ato de campanha, a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), oficialmente apoiador do prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). Marçal afirmou que conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de lançar a candidatura e ouviu que ele já tinha dado sua palavra sobre apoio ao adversário. "Ele está apalavrado com Nunes", afirmou durante caminhada pela Cidade Tiradentes, na Zona Leste da capital, nesta sexta-feira (16), em sua primeira agenda de campanha que iniciou depois de um atraso de três horas.

Segundo o postulante, ele e o ex-presidente conversam às vezes pelo WhatsApp. Bolsonaro chegou a elogiar Pablo Marçal em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN). "Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte", disse o ex-presidente. Nunes minimizou o episódio. O prefeito afirmou que conversou com ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e que seu vice procurou o ex-presidente: "Está tudo tranquilo".

Em entrevista a jornalistas, o candidato afirmou que não tem experiência, "mas tem geração de emprego e impostos", ao se referir sobre suas empresas, e ainda questionou a necessidade de já ter atuado em cargo público. "Experiência em usar o sistema para perseguir inimigos políticos?", completou. Sobre o apoio de Bolsonaro a Nunes, Marçal desejou "que Deus abençoe" e afirmou "eu escolhi o povo".