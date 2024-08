'Lacração' faz Marçal acelerar no TikTok, mas não é garantia de voto, dizem especialistas

Seguem ela, na ordem, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo). O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi muito pouco notado e ficou com a última posição. Neste momento, Marçal tem 2,5 milhões de seguidores no TikTok, Tabata tem 638,4 mil, Boulos 381,2 mil, Marina Helena tem 100,1 mil, Nunes tem 15 mil e Datena 6,3 mil.

Pablo Marçal (PRTB) aproveitou os dois debates repletos de trocas de provocações e insultos para recircular o conteúdo nas redes sociais e disparar o engajamento no TikTok - aplicativo chinês de compartilhamento de vídeos curtos - em relação aos demais candidatos à Prefeitura de São Paulo, aponta levantamento do Observatório de Conflitos na Internet, da Universidade Federal do ABC (UFABC) e Instituto Democracia em Xeque e Instituto Democracia em Xeque obtido pela reportagem. Especialistas, porém contrapõem que isso não necessariamente reflete em votos nas urnas.

Marçal teve os dois primeiros vídeos mais vistos neste período - o primeiro, assistido por 4,4 milhões de pessoas, associa Tabata ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à ex-presidente Dilma Rousseff, chamando-os de criminosos. No outro conteúdo, 1,8 milhão de usuários do TikTok viram Marçal criticar todos os outros debatedores, se colocando como o mais preparado candidato para a Prefeitura da capital paulista.

João Guilherme Bastos dos Santos, diretor de Tecnologia e Estudos Temáticos do Democracia em Xeque lembra de outros casos. "A quantidade de seguidores nem sempre se converte em votos, até porque muitos deles estão em municípios e estados diferentes de onde ocorre o pleito. Há exemplos como (da ex-deputada federal) Joice Hasselmann e (do ex-deputado federal) Jean Wyllys que têm muitos seguidores, se candidataram em grandes centros urbanos e tiveram uma quantidade proporcionalmente pequena de votos", afirmou.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, tem mais seguidores (5,7 milhões) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (4,7 milhões) no TikTok, e mesmo assim foi derrotado na eleição ao Palácio do Planalto, em 2022.

"É o seguinte. Meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca um M aí, faz o M", disse Marçal, depois de atacar todos os candidatos no debate da Band, em um vídeo de dois minutos.

O Brasil tem a terceira maior base de usuários do TikTok no mundo, segundo dados do DataReportal, empresa de análise de dados. São 101,8 milhões de usuários no País, que só fica atrás de Indonésia (127,5 milhões) e Estados Unidos (121,5 milhões).

Como é de se esperar, a intriga entre os candidatos foi quem moveu a crescente de engajamento geral nos perfis de todos os candidatos no TikTok.