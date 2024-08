Eleições em SP: campanhas de Nunes e Boulos quase se encontram e PM precisa intervir

No primeiro dia de campanha permitida para os candidatos nas ruas de São Paulo, as campanhas do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) quase se encontraram na região central da cidade, próximo da Prefeitura.

A Polícia precisou segurar o cordão de apoiadores de Nunes para que não houvesse um choque entre eles. A caminhada de Nunes, com a presença do prefeito, saiu da Rua 15 de Novembro, passou pela Rua São Bento e foi até a Praça do Patriarca. A de Boulos, que contava com o deputado, saiu do Teatro Municipal até a Praça da Sé. Segundo a campanha de Boulos, o movimento de segurar um dos cordões foi combinado com a Polícia para que não houvesse o encontro.

Em seu primeiro ato de campanha, o prefeito Ricardo Nunes ironizou o slogan "faz o M" adotado por Pablo Marçal (PRTB), com quem disputa os votos de eleitores da direita bolsonarista na eleição para São Paulo, e minimizou o elogio de Jair Bolsonaro (PL) ao influenciador, assim como a cobrança feita por Eduardo Bolsonaro (PL). O filho '03' do ex-presidente pediu que o emedebista seja mais enfático na defesa de pautas caras ao bolsonarismo.