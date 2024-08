Datena diz acreditar que Deus salvará o Brasil, mas prega Estado Laico em visita a Aparecida

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, começou a campanha eleitoral em Aparecida, a 170 km da capital paulista, onde assistiu uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Ele afirmou que estava no local para pedir proteção divina na caminhada da primeira disputa por um cargo público. "Em momentos importantes da minha vida eu passo aqui", disse o jornalista.

Apesar do local religioso, o candidato defendeu Estado Laico. "O mal tem que entender que onde ele existe, Deus existe para combate-lo. É isso que acredito. Sou a favor de um país laico, todos caminhos levam a Deus, mas nós temos direito de acreditar em Deus", afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Datena afirmou também esperar que Deus salve o Brasil dos problemas atuais. "Acho que ele vai ajudar a orientar, a salvar o Brasil, qualquer que seja sua religião. A minha religião é Deus, minha religião é Nossa Senhora", disse.