Eduardo Bolsonaro critica Nunes por apoio a Joice Hasselmann

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi criticado por Eduardo Bolsonaro (PL). O deputado não gostou do apoio de Nunes à candidatura de Joice Hasselmann (Podemos) à Câmara Municipal da capital paulista. O parlamentar acusou o prefeito de falhar nos acenos à direita, de não estabelecer diálogos sobre estratégias de campanha e, agora, de apoiar a "maior traidora do bolsonarismo".

"É inacreditável como Nunes cava a própria sepultura ao apoiar a maior traidora do bolsonarismo. Ele tem o apoio do PL, mas falha nos acenos, nessa tentativa de se posicionar ao centro. É nesse vácuo que Pablo Marçal (PRTB) tem crescido, por se alinhar com o eleitorado fiel aos nossos valores", declarou Eduardo Bolsonaro.

