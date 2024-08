Debate do 'Estadão': recém filiado ao PSDB, Datena rejeita história do partido em São Paulo

O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo José Luiz Datena rejeitou a história do partido na cidade para se desvencilhar de uma crítica sobre a política de segurança pública. A fala de Datena foi no debate promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), nesta quarta-feira, 14.

A candidata do Novo, Marina Helena, debatia segurança pública com Datena quando falou: "O PSDB, que é o partido do Datena está à frente da cidade há duas eleições já. Por que seu partido não fez nada para resolver esse problema?"

"Eu queria aproveitar para dizer que eu não estava no PSDB nesse tempo", disse Datena, que tinha poucos segundos para responder. Ele se filiou ao partido em abril deste ano para disputar a eleição.