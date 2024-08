Lula tem reunião com Haddad e recebe também governador de Buenos Aires, adversário de Milei

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá nesta terça-feira, 13, no Palácio do Planalto um dos principais adversários de Javier Milei na política argentina: o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ele é peronista e ex-ministro de Cristina Kirchner.

Presidente da Argentina, Milei nunca teve uma reunião com Lula - ele já visitou o Brasil, mas foi para participar de um evento conservador ao qual Jair Bolsonaro também compareceu.

A informação sobre a visita de Kicillof a Lula está na agenda oficial do presidente brasileiro. Todos os compromissos são no Palácio do Planalto.