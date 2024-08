Lula homenageia Eduardo Campos, morto há 10 anos, e diz que seu legado vive nos filhos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, homenageou o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos nesta terça-feira, 13, data que marca os 10 anos de sua morte. Ao elogiar o político e enaltecer seu trabalho, Lula diz que seu legado continua vivo, especialmente em seus filhos. Um dos filhos de Eduardo é João Campos (PSB), candidato à reeleição de Recife, e que conta com o apoio do chefe do Executivo federal.

Em publicação no X, antigo Twitter, Lula disse que sua relação com o ex-governador "ia muito além da política". "Eduardo fazia política sem ódio. Herdou do avô o gosto pela negociação, a sensibilidade social e a habilidade para unir as pessoas", escreveu o petista.

E complementou: "Nossa parceria no meu segundo mandato foi a das mais fortes que já tive com um governador, e levou desenvolvimento para Pernambuco. Mais do que uma respeitada liderança pernambucana e nordestina, se tornou uma referência nacional."