Datena reconhece desempenho ruim no debate e diz que não apoiaria Boulos ou Nunes no 2º turno

"Eu não apoiaria o Boulos pro segundo turno. E não precisa nem perguntar se vou apoiar Ricardo Nunes", disse o jornalista no Roda Viva , ressaltando que ainda há outros nomes "no jogo", como Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB).

Apesar de se esforçar para marcar diferença do candidato do PSOL para se apresentar como alternativa à polarização, Datena fez dobradinha com Boulos no debate na última na Band, e disse que já foi convidado para ser vice do psolista. Em um vídeo vazado em abril do ano passado ele aparece sugerindo ser integrante da chapa. Agora, no entanto, diz que tem ideias diferentes.

"As minhas ideias são completamente antagônicas às do Boulos e às do PT. Todo mundo diz que eu mudo de partido, mas fiquei 20 anos no PT. A partir do momento que começou a apresentar casos de Mensalão, do Petrolão, eu dei no pé", afirmou o apresentador, que deixou a sigla em 2015.

Datena também disse que seu desempenho no debate foi "muito abaixo" do que esperava, declarou ter sido julgado mais como comunicador do que como candidato, afirmou não estar familiarizado e ter subestimado as regras e o formato e disse que Nunes o atrapalhou logo na primeira pergunta ao pedir direito de resposta em voz alta.