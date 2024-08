Tabata registra candidatura à prefeitura de SP e declara patrimônio igual ao de 2022

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) registrou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 12. No registro, a candidata declarou ser dona de patrimônio de R$ 556.700,29. A maior parte do patrimônio declarado pela candidata diz respeito a uma aplicação de renda fixa (Certificado de Depósito Bancário, o CDB, RDB e outros) no Banco do Brasil, que totalizam R$ 492.785,80. Além disso, Tabata também declarou um depósito bancário em conta corrente no País, também no Banco do Brasil, no valor de R$ 63.914,49. Ao contrário de outros candidatos, ela não declarou imóveis ou veículos em seu nome. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os valores declarados pela candidata são exatamente os mesmos declarados na última eleição, em 2022, quando concorria à reeleição como deputada federal - ocasião em que saiu vitoriosa. A declaração de Tabata foi diferente no pleito de 2018, quando declarou ter o valor de R$ 122.942,98 em bens e aplicações. Na comparação, seu patrimônio cresceu 352,8% entre sua primeira disputa eleitoral e a atual.

Em 2018, ano em que disputava pela primeira vez a posição na Câmara dos Deputados, ela havia declarado R$ 88.526,05 em ações e investimentos, R$ 7.248,34 em aplicações de renda fixa, R$ 4.221,96 na caderneta de poupança e R$ 22.946,63 em outras aplicações não especificadas. Patrimônio de Lúcia França A vice de Tabata, Lúcia França (PSB) declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 770.003,12. Quase o total do valor declarado vem de aplicação em Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), um tipo de plano de previdência: R$ 698.022,12. Além disso, a professora também soma R$ 56.600,00 em quotas sociais de empresas e R$ 14.628,70 em aplicação de renda fixa.

Descrito como 'outros bens', sem especificar se são aplicações ou depósitos bancários em uma instituição financeira, a candidata a vice declarou ter R$ 693,53 e R$ 57,77. Lúcia também possui um depósito bancário em conta corrente no valor de R$ 1,00. Nas eleições de 2022, quando concorria a vice-governadora de São Paulo na chapa do então candidato Fernando Haddad (PT), o patrimônio declarado por Lúcia era 5,5% menor, de R$ 727.120,28. Na época, a esposa de Márcio França (PSB) declarou R$ 565.000,00 em VGBL, R$ 70.000,00 em empréstimos e R$ 59.400,00 em participações empresariais. Descritos como 'outras aplicações e investimentos', Lúcia declarou ter R$ 19.313,84. Já em fundos de investimentos de renda fixa, o valor declarado foi de R$ 13.206,44. Ela também havia declarado, em 'outros bens e direitos', também sem detalhamento, o montante de R$ 200,00.

Programa pontua cidadão que reciclar lixo, participar de eventos culturais e ir à academia Tabata apresentou seu plano de governo com cerca de 230 propostas para a capital paulista, divididas em 35 eixos temáticos - que passam por segurança pública, cracolândia, prevenção de desastres e outros assuntos mais recorrentes do pleito paulistano, como saúde e educação. Um dos programas citados no documento é o 'passaporte da cidadania', que cria um sistema de pontos para o cidadão que participar de programações culturais, frequentar academias municipais, entregar lixo reciclável em ecopontos e comparecer a consultas médicas, por exemplo.

A ideia da candidata é, a partir dos pontos acumulados nesse 'passaporte', conceder descontos na compra de livros, de ingressos de museus, peças de teatro e jogos de futebol e em outras atividades do setor cultural para promover o desenvolvimento econômico do eixo, segundo o plano de governo. Essa sugestão faz parte do eixo temático do plano de governo de Tabata, que visa estimular o 'uso democrático' de equipamentos culturais a partir do incentivo a visitas nesses espaços. Com proposta parecida, Marina Helena (Novo) já sugeriu a criação de um 'cashback esportivo', em que o cidadão que realizasse atividades físicas seria recompensado com prêmios ou vales de descontos de empresas parceiras deste programa.

Dentro do eixo temático do plano de Tabata que fala sobre a cracolândia, a deputada sugere a criação de uma espécie de 'distrito eletrônico' na Santa Ifigênia, bairro central de São Paulo onde se encontram esses dependentes químicos. A proposta aproveitaria a presença de 'atores comerciais de TI e materiais eletrônicos' na região para atrair a atenção de startups, incubadoras e aceleradoras. A ideia é um complemento a outro ponto do plano, que fala sobre 'ressignificar o uso dos territórios ocupados pela cracolândia.' A campanha vê, ainda, de acordo com o documento, que os problemas de segurança urbana da cidade de São Paulo exigem esforço de todas as esferas de governo - municipal, estadual e federal - para serem solucionados. Por isso, defende a criação de um sistema integrado, entre a prefeitura e o governo do Estado, para as taxas de criminalidade da capital. Segurança pública e os crimes cometidos na cidade são apontados como o problema mais grave de São Paulo por 29% dos eleitores, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada no fim de junho. As menções ao tema superam assuntos que são comumente debatidos em eleições municipais, como saúde (17%), educação (5%) e transporte público (5%).