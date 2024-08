Venezuela vira cobrança a candidatos de esquerda após nota do PT favorável a Maduro

Enquanto se torna uma das principais dores de cabeça do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no quesito diplomático, as suspeitas de fraude na eleição na Venezuela também ecoam nas eleições municipais de 2024. Nesta semana, veículos de mídia organizaram os primeiros debates entre candidatos às prefeituras das maiores cidades do País.

Em embates diretos entre candidatos, o tema foi abordado como crítica a candidatos do PT ou de esquerda. Em nota publicada em 29 de julho, a Executiva Nacional petista tratou Nicolás Maduro como "presidente reeleito", sem contestar a lisura do processo eleitoral no país vizinho. No texto, o PT, de forma institucional, saúda os eleitores venezuelanos e chama o pleito venezuelano de "jornada pacífica, democrática e soberana".

Enquanto isso, o Itamaraty segue com uma postura de cautela, sem apontar fraude na eleição de forma enfática, mas cobrando por mais transparência. A cautela do Brasil não é correspondida pela ditadura chavista, que se recusa a fornecer as atas da eleição para a checagem de observadores independentes.