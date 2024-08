Tribunal de Justiça de MT pagou R$ 350 milhões em salários a seus juízes no 1º semestre

O Estadão pediu manifestação do Tribunal. O espaço está aberto,

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso gastou R$ 347,8 milhões com os salários de seus 540 magistrados no primeiro semestre de 2024. Desembargadores receberam subsídios que, somados, passam de R$ 1 milhão para cada um deles. Levantamento realizado pelo Estadão , com base em dados disponíveis no Portal da Transparência do TJ de Mato Grosso, indica que 128 integrantes da Corte mato-grossense receberam, em valores líquidos, cada um deles, mais de R$ 800 mil nos primeiros seis meses de 2024.

Ela passou à inatividade cerca de um ano depois de ser reintegrada aos quadros da Corte. Antes, havia sido aposentada compulsoriamente em meio ao que ficou conhecido como o escândalo da Maçonaria - episódio emblemático que agitou a Corte estadual envolvendo um grupo de magistrados com supostos desvios.

Os dados oficiais revelam que uma desembargadora, já aposentada, recebeu R$ 1,115 milhão acumulados nos primeiros seis meses do ano. Graciema de Caravellas aposentou-se em janeiro, apenas 73 dias depois de ser alçada ao cargo de desembargadora.

Na lista de magistrados que receberam mais de R$ 800 mil no primeiro semestre deste ano estão os desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho, que foram afastados de suas funções na última quinta, 1, por suspeita de envolvimento com ‘organizado esquema’ de venda de sentenças.

Sebastião tirou R$ 823 mil líquidos em 2024, até junho. João recebeu R$ 840,9 mil no mesmo período. Juntos, os dois ganharam R$ 1,66 milhão já livres de descontos.

Dois detalhes são comuns aos contracheques de Graciema, Sebastião, João e outros desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: o abate teto zero e a incidência de Imposto de Renda que recai apenas sobre o básico do holerite, não atingindo valores sob a rubrica ‘direitos eventuais’ e outros.

O abate teto é uma régua por meio da qual se tenta impedir que salários de funcionários públicos estourem o limite do funcionalismo, que é de R$ 44 mil, pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas os adicionais - indenizações e direitos ‘eventuais’ e ‘pessoais’, os denominados penduricalhos da toga -, ficam de fora dessa conta e ‘driblam’ a barreira do abate teto.