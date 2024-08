'Aparentemente não há sobreviventes', diz governador de SP sobre queda de avião em Vinhedo

Avião transportava 62 pessoas Crédito: Reprodução Twitter

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está retornando na tarde desta sexta-feira, 9, para São Paulo em decorrência da queda de um avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Ele estava no Espírito Santo para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). "Aparentemente, temos informação de que não há sobreviventes", disse Tarcísio durante o anúncio do fim da participação dos governadores no encontro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do governador, que acompanhará as equipes de trabalho, também está retornando o secretário da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira. Os dois participavam de reuniões do Cosud em Pedra Azul, região serrana do Estado capixaba. Lula pede 1 minuto de silêncio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a queda de um avião bimotor com 62 pessoas a bordo nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

O presidente, que está em Itajaí (SC) para o lançamento de uma fragata, pediu um minuto de silêncio durante agenda oficial. Lula disse que recebeu a informação de que todos os ocupantes da aeronave morreram, o que ainda não foi anunciado pelas equipes de resgate. "Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram", disse o presidente antes de iniciar a agenda em Itajaí (SC). O avião que se acidentou em Vinhedo é um ATR-72 da companhia de avião comercial Voepass (antiga Passaredo Linhas Aéreas). A aeronave, que tem a matrícula PTB-2283, fazia a rota entre Cascavel (PR) e o Aeroporto de Guarulhos.

A queda ocorreu em uma área residencial de Vinhedo, próximo à rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local. A companhia aérea diz que está fornecendo informações pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

