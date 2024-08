Termina reunião ministerial com Lula, após cerca de 7h; Rui Costa dará declaração à imprensa

Como mostrou o Broadcast , na reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a necessidade de reforço da estratégia da equipe econômica em relação à área fiscal. De acordo com fontes, o titular da Pasta enfatizou a necessidade de ampliação de receitas concomitantemente à realização de cortes de gastos. Ainda sobre fiscal, o ministro salientou que o desafio na área depende "em muito" dos demais Poderes.

O encontro teve início por volta das 9h40, com a fala de abertura de Lula. Segundo ele, a reunião com os 39 ministros vai servir para o governo "afinar a viola". "Nós vamos, aqui, afinar a viola nas coisas que nós temos que fazer", declarou.

Após mais de 7 horas, terminou nesta quinta, 8, a segunda reunião ministerial do ano feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai fazer uma declaração à imprensa em instantes.

Ainda, como mostrou a reportagem, na reunião, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, elencou os principais desafios do governo federal para o segundo semestre. Entre os obstáculos apontados pelo ministro, estão o ritmo de execução e de divulgação das ações do governo, a concentração de temas prioritários no Congresso e o comportamento da gestão nas eleições municipais.

De acordo com a lista de presentes divulgada pelo Palácio do Planalto, apenas o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, não compareceu ao evento.

Veja abaixo a lista de presença da reunião ministerial: