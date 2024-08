Reunião ministerial conta com Pochmann, Magda e Mercadante; veja a lista de presentes

Além do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, que foi muito elogiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso de abertura, os presidentes da Petrobras, Magda Chambriard, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, participam da segunda reunião ministerial de 2024 no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 8. O encontro do presidente com seus ministros nesta quinta-feira tem como objetivo organizar a atuação de sua equipe nas eleições municipais e cobrar o andamento de projetos do governo.

De acordo com uma lista de presentes divulgada pelo Planalto, apenas o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, não compareceu ao evento. O ministro interino, Laercio Portela, representa o titular da Pasta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou a volta das férias para hoje para poder participar da reunião.

Veja abaixo a lista de presença da reunião ministerial: