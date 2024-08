Quais são as suspeitas contra Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF liberado por Moraes?

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi solto nesta quinta-feira, 8, por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Silvinei estava preso desde agosto de 2023, quando foi deflagrada a Operação Constituição Cidadã, da Polícia Federal (PF). O ex-diretor da PRF é suspeito de ter utilizado a estrutura do órgão que chefiava para interferir no resultado da eleição presidencial de 2022.

Em 28 de outubro daquele ano, dia do segundo turno do pleito presidencial, disputado entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a corporação dirigida por Silvinei realizou blitzes em diversas rodovias do País, com foco no Nordeste, região em que o candidato do PT concentrava mais eleitores, segundo as pesquisas de intenção de voto. O objetivo, segundo as investigações, era obstruir o trânsito de eleitores aos locais de votação, o que poderia beneficiar o então presidente.

Um relatório da PRF divulgado em abril de 2023 mostrou que, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2022, quase metade dos ônibus (47%) abordados pela corporação estavam em Estados do Nordeste. Em números absolutos, isso corresponde a 2.185 dos 4.591 ônibus abordados pela corporação no período.