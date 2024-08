Paraná Pesquisas: Nunes e Boulos lideram e Datena avança na disputa em SP

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece numericamente à frente na corrida pela Prefeitura de São Paulo, de acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 8. O emedebista aparece com 25,1% das intenções de voto, ligeiramente à frente de seu principal adversário, Guilherme Boulos (PSOL), que acumula índice de 23,2%. Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, definida em 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos.

José Luiz Datena (PSDB) é a preferência de 15,9% dos entrevistados e Pablo Marçal (PRTB) é citado por 12,5% dos eleitores. As candidatas Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) vêm na sequência, com 5,5% e 3,5%, respectivamente. As duas também estão em empate técnico, dentro da margem. O político do PCO, João Pimenta, aparece com 1,1% das intenções

Com menos de 1 ponto porcentual estão Fernando Fantauzzi (DC), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP), com 0,5%, 0,4% e 0,3%, respectivamente. O Democracia Cristã alterou o candidato do partido, oficializando o nome de Bebetto Haddad (DC) no lugar de Fantauzzi. Esses valores são do cenário da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos concorrentes ao entrevistado.