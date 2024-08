Paes aparece com 45,8% e Ramagem com 32,3% das intenções de votos no RJ, mostra pesquisa Atlas

O atual prefeito Eduardo Paes (PSD) segue na liderança na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. O candidato à reeleição aparece com 45,8% das intenções de voto, 13,5 pontos porcentuais à frente de Alexandre Ramagem (PL), que possui 32,3%. Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 8, são da pesquisa AtlasIntel.

Na terceira posição aparece o deputado Professor Tarcísio Motta (PSOL), com 12,9% das intenções. Carol Sponza (Novo), Marcelo Queiroz (PP) e Rodrigo Amorim (União) surgem na sequência, com 2,6%, 1,4% e 1,2%, respectivamente. O índice de eleitores que respondeu que votaria no candidato do PSTU, Cyro Garcia, chegou a 0,7%. Juliete Pantoja (UP) possui 0,3%, e Henrique Simonard, do PCO, não pontuou.

A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Carol, portanto, está tecnicamente empatada com Queiroz, Amorim e Garcia dentro da margem. Estes últimos também estão em empate técnico com o nome do PSTU e da UP. O índice de eleitores que não souberam responder foi de 1,2%. Os que declararam voto em branco ou nulo foram 1,5%.