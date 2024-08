PAC é para governo trabalhar em conjunto, sem cada ministro ter uma política própria, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 8, que desde o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) até as novas versões, a ideia do governo era de haver um trabalho em conjunto, sem que cada ministro tivesse de adotar uma política própria, durante a segunda reunião ministerial de 2024 no Palácio do Planalto. O encontro com os 39 ministros nesta quinta-feira tem como objetivo organizar a atuação de sua equipe nas eleições municipais e cobrar o andamento de projetos do governo.

"Quando pensamos em criar o PAC na primeira vez, na segunda vez e na terceira vez pensamos em dar ao conjunto de governo um compromisso de trabalho para que a gente não ficasse à espera de que cada ministro, que cada ministro tivesse sua política própria, sem um plano nacional de desenvolvimento", declarou na abertura da reunião.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o chefe do Executivo, o que o governo fez em um ano e oito meses de governo "era impensável de ser feito. "Já fizemos mais políticas públicas do que no passado. Todos aprendemos. Uns aprenderam mais do que outros", alfinetou.