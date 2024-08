O POVO News: decisão do TCU que livra Lula de devolver joias ajuda Bolsonaro

Decisão do TCU sobre o presidente Lula (PT) pode influenciar caso das joias sauditas do ex-presidente Bolsonaro (PL) Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil e FCO FONTENELE

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quinta-feira, 8. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de livrar o presidente Lula (PT) de devolver um relógio ganhado por ele em 2005. Caso pode abrir brecha no inquérito das joias sauditas comercializadas ilegalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Assista ao vivo:

Lula recebeu um relógio, em 2005, do então presidente francês, Jacques Chirac, em razão da comemoração do Ano do Brasil na França. Um parlamentar de oposição abriu um processo pedindo para que Lula devolvesse o item.

O Tribunal, com base no voto do ministro Jorge Oliveira, decidiu que "há definição legal sobre os presentes recebidos de autoridades estrangeiras durante viagens institucionais". Portanto, não há caracterização precisa para enquadrar os presentes como bens de natureza personalíssima ou bem com elevado valor de mercado para determinar a devolução.