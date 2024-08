Lula sobre a reunião ministerial: Vamos afinar a viola nas coisas que temos que fazer

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a reunião com 39 ministros realizada nesta quinta-feira, 8, no Palácio do Planalto, vai servir para o governo "afinar a viola". A declaração ocorreu no início da reunião, em um discurso exibido pela TV estatal.

"Nós vamos, aqui, afinar a viola nas coisas que nós temos que fazer", declarou. O presidente afirmou, na sequência, que cada ministro "tem o seu PAC", em referência ao Programa de Aceleração do Crescimento.

"Todo mundo tem tarefa determinada. Todo mundo tem o seu PAC. Todo mundo tem a sua função", declarou.