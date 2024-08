CPI da Câmara de Fortaleza aprova convocação da Cagece para esclarecimentos

Em um segundo requerimento aprovado, ficou estabelecida a convocação da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza ( Acfor ), bem como a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará ( Arce ) para o dia 28 de agosto no mesmo horário.

Os membros da comissão acataram as solicitações de convocar além da Cagece a Ambiental Ceará para estarem presentes no dia 21 de agosto ao meio dia para explicações sobre a qualidade dos serviços, reajuste da tarifa, fuga da água em Fortaleza e outros temas.

A motivação para as duas agências serem convocadas é a para que os vereadores da CPI busquem esclarecimentos sobre o sistema de regulação tanto da Acfor como da Arce em relação aos serviços da Cagece. Ficou também estabelecido o convite para órgãos como o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e secretárias tanto de Fortaleza como do Ceará.

CPI da Cagece na Câmara de Fortaleza

A comissão que investigará a Cagece foi instalada no final de junho na CMFor, última de três no mesmo mês, e teve nessa quinta a sua primeira reunião, uma vez que ela foi aberta próximo do recesso parlamentar.

O líder do prefeito José Sarto (PDT) na Casa, vereador Iraguassú Filho (PDT), é o presidente, enquanto Cláudia Gomes (PSDB) é a vice. A relatoria ficou a cargo de Lúcio Bruno (PDT). Também compõem a CPI, Ana do Aracapé (Avante), Gabriel Biologia (Psol) e Priscila Costa (PL).