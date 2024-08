Marçal registra candidatura em SP e declara patrimônio de R$ 193 milhões, quase o dobro de 2022

Isso significa que, em dois anos, o patrimônio declarado do ex-coach aumentou em 99,6%.

As aplicações financeiras contribuem para crescer o patrimônio declarado de Marçal: somada, a carteira de investimentos do candidato, que inclui letras de crédito e cotas em fundos de investimentos, foi declarada em R$ 106.193.724.

Por outro lado, Marçal diz possuir apenas R$ 20 em sua conta corrente do Banco Itaú.

Outros bens

Marçal declarou possuir uma sala em um prédio comercial em Goiânia, capital de Goiás. O conjunto foi declarado em R$ 100.000.

No interior do Estado, o candidato declarou possuir uma chácara em Trindade, com o valor venal de R$ 62.184,33