Juiz solta Eurípides do Solidariedade com tornozeleira

O juiz Lizandro Garcia Gomes Filho, da 1ª Zona Eleitoral de Brasília, mandou soltar o presidente licenciado do Solidariedade Eurípedes Júnior, preso desde o dia 15 de junho por suposto desvio de R$ 36 milhões do fundo Partidário. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica, está proibido de entrar em qualquer sede do Solidariedade e não pode movimentar valores em contas mantidas no exterior.

Os advogados Fábio Tofic Simantob e Jose Eduardo Cardozo, que defendem o ex-dirigente do Solidariedade, alegam que "praticamente todas as acusações feitas pelo Ministério Público foram aterradas na defesa apresentada recentemente, de modo que a soltura era a única medida aguardada".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Eurípedes é réu por supostos crimes de organização criminosa, falsidade eleitoral, apropriação indébita e peculato. O Ministério Público Federal levantou suspeitas do envolvimento do político não só com desvios com candidaturas laranja ou e uso do dinheiro do Solidariedade para passeios internacionais de seus familiares, mas também com o ‘desmonte’ da sede e do parque gráfico do PROS e um suposto esquema de furto mediante fraude que teria resultado no ‘esvaziamento de contas da agremiação’.