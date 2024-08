Ramagem aposta em chapa 'puro-sangue' e escolhe deputada do PL como vice na disputa no Rio

A deputada foi escolhida como vice de Ramagem, editando uma chapa "puro-sangue" do PL, após a deputada estadual Tia Ju (Republicanos), ligada a setores da Igreja Universal, recusar entrar na disputa ao lado do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) terá a deputada estadual Índia Armelau (PL) como companheira de chapa na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais deste ano. Bolsonarista, Índia Armelau foi eleita para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em 2022. Além da vida pública, Amanda Brandão Armelau é influenciadora fitness e empresária, dona de um centro de treinamento de crossfit.

Em uma publicação nas redes sociais, Tia Ju explicou que, apesar do convite e da indicação do partido, permaneceria como deputada estadual.

"Muita gente me perguntando se eu serei vice, se eu não serei vice do Ramagem. Não serei. Quero muito agradecer ao meu partido, ao PL, a indicação do meu nome, mas eu vou continuar como deputada estadual", disse.

Com a definição do PL, a disputa pela prefeitura da capital fluminense contará com as três candidaturas mais bem colocadas nas pesquisas de intenção de voto com chapas "puro-sangue", apenas com nomes do próprio partido.