Deputado é condenado a pagar multa por ofender governador do Pará em rede social

O deputado federal Éder Mauro (PL-PA), pré-candidato à prefeitura de Belém, foi condenado a pagar multa de R$ 54 mil pelo crime de injúria contra o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). O parlamentar postou um vídeo em seu perfil pessoal do Instagram considerado "de cunho ofensivo" em 2022 contra o então candidato à reeleição ao governo do Estado.

A decisão, da juíza Andrea Ferreira Bispo, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), acompanhou o entendimento do Ministério Público Eleitoral (MPE), favorável à condenação. O deputado ainda pode recorrer da decisão. O Estadão buscou contato com Éder Mauro, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Na gravação, o deputado faz acusações contra o governador e ironiza sua campanha. "Tu, tu já sabes o que tu és, né? Tu és bandido e ladrão", afirmou no vídeo, dirigindo-se a Barbalho.