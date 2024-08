Correção: Recesso parlamentar é prolongado e plenário da Câmara ficará um mês sem votações

Na matéria divulgada anteriormente, havia uma incorreção no título. Segue o texto correto.

Plenário, corredores, comissões: tudo vazio. Diferente do que acontecerá no Senado, a Câmara dos Deputados não realizará sessões plenárias nesta semana. Com isso, a Casa completará neste domingo, 11, um mês sem votar nenhuma pauta.

Com o foco voltado para as eleições municipais, os 513 integrantes receberam duas semanas adicionais ao período de recesso parlamentar, que ocorreu entre os dias 17 de julho e 1º de agosto.