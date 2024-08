Nunes cita Racionais e diz que 'quebrada venceu' em busca de votos na periferia em SP

Em uma tentativa de conseguir se aproximar do eleitorado da periferia, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), citou neste sábado, 3, o grupo de rap "Racionais MC", repetiu frases usadas que se tornaram bordões desse público e ainda lembrou de sua origem no bairro Parque Santo Antônio, bairro localizado no extremo sul da capital paulista. O prefeito discursou durante a convenção do MDB que oficializou sua candidatura à reeleição. Ele disputará o voto periférico com Guilherme Boulos (PSOL), cuja vice, Marta Suplicy (PT), é lembrada pela criação dos Centros Educacionais Unificados (CEU) e pelo Bilhete Único. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A música citada por Nunes é "A Vida é Desafio", que narra as dificuldades da população pobre conseguir melhorar suas condições de vida e realizar seus sonhos.

"Sempre fui sonhador e é isso que me mantém vivo", disse o prefeito, reproduzindo o primeiro verso da canção. "Um cara que vem lá de onde eu vim traz essa frase importante", continuou. A música é de autoria de Edi Rock, um dos integrantes do Racionais. "A quebrada venceu. Não foi fácil para nenhum de nós chegar aqui. Só quem é, é que sabe. Nós chegamos para ficar", acrescentou Nunes. O prefeito disse que a convenção foi o momento mais importante da sua carreira política. Em seguida, afirmou que é uma pessoa comum e lembrou de sua infância, quando, segundo ele, estudou em escola pública.

Também levou ao palco pessoas beneficiadas por programas sociais de sua gestão, como a construção de moradias populares e a ampliação das vagas nas creches infantis. A convenção do MDB que oficializou a candidatura de Nunes ocorreu no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do ex-presidente Michel Temer (MDB) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em discurso, Nunes afirmou que será candidato à reeleição para defender o "legado democrático" do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB) contra "aqueles que invadem propriedade e apoiam ditaduras" como na Venezuela, em uma referência a Boulos, seu principal adversário no pleito.