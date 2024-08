Governo de SC exonera assessor após viralizar vídeo de governador e Michelle

Na gravação, postada pelo PL de Santa Catarina e compartilhada pela conta do próprio governador, Jorginho aparece com o braço nas costas de Michelle, e vice-versa. Porém, a mão do governador aparece abaixo da cintura da ex-primeira-dama, o que fez com que a gravação repercutisse nas redes sociais e o gesto fosse interpretado como "mão boba" do governador, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O governo de Santa Catarina exonerou na última quinta-feira, 1º, o servidor Samuel Moro Jacques que atuava na comunicação digital da gestão do governador Jorginho Mello (PL), após um vídeo em que o mandatário aparece com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, sua correligionária, viralizar nas redes sociais.

A cena foi gravada no último sábado, 27, quando a ex-primeira dama esteve na capital catarinense para a convenção partidária do PSD, partido do atual prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, com o PL.

A exoneração do servidor, que nas redes se apresenta como "especialista em marketing político digital", foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 2, com validade a partir do dia anterior. Lotado na Secretaria de Estado da Comunicação, o salário bruto do assessor era de R$ 13.739,47 mensais.

Samuel atuava no governo desde fevereiro deste ano, quando foi nomeado ao cargo de assessor técnico. Em suas redes sociais, pessoal e profissional, Jacques comemorou, em junho, a nomeação ao cargo, com uma foto em que aparece ao lado do governador. "O trabalho é pesado? Sim. Estressa? Muito. Final de semana é folga? Raramente. E apesar de tudo isso, a gratidão e vontade de entregar mais crescem a cada dia", escreveu na publicação.