Bolsonaro condena alianças de PL e PT nas eleições e pede que coligações sejam desfeitas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um vídeo ao lado do deputado federal Zucco (PL-RS), em que condena as alianças firmadas entre seu partido e legendas de esquerda em alguns municípios visando as eleições deste ano. Bolsonaro afirmou que essas coligações contrariam os princípios do grupo político e precisam " deixar de existir".

Para o ex-mandatário, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não tem qualquer responsabilidade sobre as alianças entre espectros políticos contraditórias. "O meu acordo, tudo o que eu acertei lá atrás com o presidente do partido, o Valdemar, está sendo cumprido. Agora, o que acontece? Nós vamos ter mais de 2 mil candidatos a prefeito pelo Brasil e também centenas de candidatos a vereador. Em alguns municípios estão aparecendo agora, como se estivessem incubadas, o PL se coligando com partidos como o PT, PCdoB e PSOL", disse Bolsonaro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por isso, ele pede que os políticos municipais desfaçam os acordos com a esquerda e sigam as orientações do partido. "Quero dizer a vocês que, já acertado, como lá atrás, estamos fazendo cumprir agora que essas coligações têm que deixar de existir. O que é mais grave? Mesmo deixando de existir, fica essa mácula dessas pessoas que estavam pensando apenas nelas para chegar ao poder e que se exploda o resto", disse.