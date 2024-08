Quaest: em Manaus: David Almeida tem 33% das intenções de voto, e Amom Mandel, 22%

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), lidera a corrida eleitoral na capital amazonense com 33% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 1º. O atual chefe do Executivo aumentou sua vantagem perante o segundo colocado, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), que tem 22%. Na terceira colocação está o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), com 13%.

Na pesquisa anterior, de maio, David Almeida tinha 30% das intenções de voto, enquanto Amom Mandel, 27%, e estavam tecnicamente empatados.

Na sequência, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) aparece com 12%; o ex-deputado Marcelo Ramos (PT), com 8%; e os deputados estaduais Wilker Barreto (Mobiliza), com 2%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 1%. Os eleitores que disseram que vão votar em branco ou nulo somam 7%. Já os indecisos são 2%.