José Dirceu passa por cateterismo e deve ter alta em breve, diz boletim médico

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) foi submetido a um procedimento de cateterismo cardíaco nesta quinta-feira, 1. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), o petista tem quadro estável e previsão para receber alta nesta sexta-feira, 2.

Dirceu foi internado na quarta-feira, 31, por insuficiência coronária. O objetivo do exame era determinar se o caso era cirúrgico. De acordo com as informações divulgada nesta quinta, o cateterismo "não mostrou obstruções importantes nas artérias coronárias".

Essa não é a primeira vez no ano em que o político, que tem 78 anos de idade, enfrenta problemas de saúde. Em fevereiro, o ex-ministro foi internado para tratar uma pneumonia.