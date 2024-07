Barroso diz que não há 'nenhuma chance' de ocorrer no Brasil o que aconteceu na Venezuela

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que não há chances de acontecer no Brasil o que está acontecendo nestas eleições na Venezuela. A declaração foi feita durante uma palestra de Barroso na Academia Brasileira de Letras (ABL) no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 30. O ministro também ressaltou a atuação da Corte contra o voto impresso no Brasil que, segundo ele, amplia a capacidade de uma fraude eleitoral.

"O Supremo atuou intensamente contra o voto impresso no Brasil, que sempre foi o caminho da fraude de uma maneira geral. Isso que está acontecendo na Venezuela hoje, não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil", acrescentou Barroso. "A votação é eletrônica, o código-fonte é aberto. Um ano antes, todo mundo pode visualizar. Observadores estrangeiros, imprensa, polícia, todo mundo pode olhar. As urnas nunca entram em rede. Elas não são 'hackeáveis'", finaliza.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por sua vez, criticou a condução do processo eleitoral na Venezuela por parte do governo de Maduro. Segundo ele, a atual gestão "se afasta da democracia" e "não demonstra com clareza" os valores da lisura e transparência do processo eleitoral. Em comunicado, divulgado na tarde desta terça, 30, Pacheco diz que a luta pela democracia "não nos permite ser seletivos e casuístas". "Toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for."