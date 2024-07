Aliado de Sarto diz sentir saudades de Camilo: "Eles que não nos querem"

Ele seguiu: “Se a gente for falar das obras que o Camilo fez aqui nessa época da união e qual o prefeito, do Estado do Ceará e do Brasil, que não quer o governador como aliado? Eles (grupo governista ligado ao PT) que não nos querem ”.

“E cadê o Governo do Estado? Como não ter saudade de um governador tal qual o Camilo Santana? Eu como vereador de Fortaleza, oh amigo. Quem acompanhou Fortaleza como eu acompanhei como eu acompanhei na variância, vivendo no Antônio Bezerra e adjacências, a transformação”, afirmou durante participação no Debates do POVO, programa da Rádio O POVO CBN .

Ao questionar o que definiu como “abandono” que seria conduzido pelo governador Elmano de Freitas (PT) com a cidade de Fortaleza, o vereador Adail Júnior (PDT) disse sentir saudades de Camilo Santana, um dos principais líderes do PT no Estado. Para o parlamentar, era possível ver avanços na Capital quando o petista era governador e combinava ações do o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) .

No debate, Júlio Brizzi (PT) ressaltou que a prefeitura tenta "repassar" responsabilidades, enquanto poderia estar "procurando" o Estado para buscar soluções. "São coisas que a prefeitura poderia estar se atendo, contribuindo e, mais ainda, integrando, procurando o Governo Federal e Estadual, integrando a política de segurança", disse, enquanto avaliava o tema da segurança pública, em meio as narrativas de aliados do Estado e da Prefeitura.

A fala acontecia enquanto o vereador apontava ver que, em Fortaleza, não haveria investimentos da gestão estadual. “O governador abandonou Fortaleza” e “o que o Elmano fez nesse tempo para a cidade de Fortaleza?” foram algumas as alfinetadas tecidas pelo fiel aliado do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) .

Lula em Fortaleza prejudica planos do PDT?



Embora avalie que nomes nacionais devam influênciar apenas parcialmente a eleição em Fortaleza, o vereador pedetista questionou a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará. No próxim sábado, o petista participa da convenção de Evandro Leitão (PT).

O desembarque acontece em meio a reclamações do presidente nacional do PDT, André Figueiredo, que pedia que Lula não subisse no palanque diante de já existir uma candidatura de um partido da base do Governo Federal, que é justamente a de Sarto pelo PDT. O partido tem um ministério no Governo Lula 3.

"O principal projeto do PDT nacional é a prefeitura de Fortaleza, é a renovação do mandato do Sarto e agora como vamos encarar com naturalidade isso? Como o PDT nacional vai achar natural o aliado nacional vir para cá para trabalhar contra a gente? Eu ainda estou para acreditar essa vinda do Lula, com que cara ele vai chegar aqui", ponderou.

No debate, o também vereador Brizzi defendeu os interesses de seu partido e a movimentação de fortalecer a candidatura de Evandro. O parlamentar era do PDT, quando já atuava na oposição do prefeito.

"É perfeitamente conciliável. O governo do presidente Lula é de coalizão, tem vários partidos. Fortaleza é uma cidade importante para o PT, tem quadros importantes, como o líder do Governo, José Guimarães (PT), a própria Luizianne (Lins, PT), o Camilo, ministro e senador. Acredito que é obviamente compreensível. O Lula vem para a convenção do Evandro, Camilo também. O PT vai colocar força", afirmou.