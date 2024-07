PT é alvo de críticas por declarar Maduro como 'presidente reeleito' da Venezuela

O senador Sérgio Moro (União-PR) e a esposa, a deputada federal e vice na chapa do pré-candidato a prefeito de Curitiba Ney Leprevost, Rosângela Moro (União Brasil-PR), publicaram no X (antigo Twitter) críticas ao partido do presidente.

Diante crise pós-eleitoral no país vizinho, o governo brasileiro não reconheceu a vitória de Maduro, que se declarou reeleito no domingo, 28, nem se posicionou enfaticamente sobre as suspeitas de fraude no pleito, diferentemente de outros países.

A nota publicada pelo PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira, 29, chamando o ditador Nicolás Maduro de "presidente, agora reeleito" da Venezuela e defendendo que ele "continue o diálogo com a oposição", repercutiu mal nas redes sociais e provocou reações de opositores do governo federal.

A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Novo, Marina Helena, reagiu após a manifestação do PT, dizendo que Lula e o partido "jamais vão romper" com o Maduro, porque, segundo ela, o venezuelano "sabe coisas demais sobre negociatas com empreiteiras e dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)". A candidata disse que o presidente "morre de medo" que o ditador "jogue verdades no ventilador".

Já Rosângela repostou a publicação da deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), dizendo que, se tratando do Partido dos Trabalhadores, "nada é tão ruim que não possa piorar".

Na postagem com a foto de Lula com um microfone em mãos e dedo em riste, Moro classificou a nota como "vergonhosa", se referiu a Maduro como "tirano de Caracas" e disse que o apoio "confirma os piores receios de que o partido de Lula oferece riscos à democracia".

O ex-presidente do Novo João Amoêdo também criticou a nota, afirmando que o partido de Lula "se mostra comprometido com o erro e com a defesa de ditaduras", citando a falta de transparência no processo eleitoral venezuelano e a expulsão de diplomatas de países que contestaram o resultado anunciado por Maduro.

Entre o núcleo duro do bolsonarismo, deputados e senadores também usaram as redes sociais para criticar o PT. O senador Rogério Marinho (PL-RN) disse que o apoio do partido a "ditaduras sanguinárias e repressoras" é "surpresa para zero pessoas". O senador ainda afirmou que aguarda agora "o grande amigo de Maduro" se posicionar, referindo-se ao presidente Lula.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usou ser perfil no X para dizer que "não é possível" que as pessoas ainda acreditem que Lula e o PT defendem a democracia.

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Kim Kataguiri (União-SP) compartilharam a nota na íntegra. "Este é o PT", disse Nikolas, citando que o partido afirmou que houve uma jornada "pacífica e soberana" no processo eleitoral do país vizinho e destacando que o ditador foi chamado de presidente.

Já Kim, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, afirmou que o partido é "defensor de ditador" e se referiu à declaração de vitória de Maduro como "fraude".

Outro deputado federal e ex-secretário de Cultura do governo de Bolsonaro, Mário Frias (PL-SP) também publicou a nota, com a frase "cadelinha de ditador". Em outra postagem, o deputado publicou um vídeo em que homens aparecem armados e saúdam o povo da Venezuela, pedindo para que as forças públicas do Estado "escutem e respeitem a vontade do povo". "Até criminosos tiveram mais honra que o PT, que como um bom aliado de terrorista, já parabeniza o ditador Maduro", escreveu o deputado.