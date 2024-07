No STF, Gilmar questiona Barroso se ação contra 'emendas Pix' deve ser relatada por Dino

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes proferiu despacho nesta terça-feira, 30, questionado se a ação ajuizada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) contra as chamadas "emendas Pix" deve ser distribuída ao ministro Flávio Dino, que relata ação sobre o orçamento secreto. Na visão de Gilmar, que foi sorteado relator da ação da Abraji, ambas as ações estão "fundadas em ausência de publicidade, transparência, fiscalização e responsabilização". A decisão caberá ao presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

"Foi instaurada audiência de conciliação na ADPF 854/DF, na qual um dos objetivos centrais é afastar 'as práticas viabilizadoras do orçamento secreto'. A requerente, por sua vez, sustenta que as 'emendas Pix' consubstanciam uma espécie de 'orçamento secreto' e que têm sido utilizadas para burlar o comando emanado deste Tribunal", disse Gilmar no despacho.

Na petição enviada ao Supremo na semana passada, a Abraji pediu que o processo seja distribuído a Dino por "prevenção", pelo fato de ele ser relator de ação que trata de tema semelhante. Em 2022, o Supremo declarou inconstitucional o chamado orçamento secreto, como ficaram conhecidas as emendas de relator identificadas pela sigla RP-9. A ação foi herdada por Dino do acervo da ministra Rosa Weber, que se aposentou.