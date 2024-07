Líder do governo diverge do PT e diz que eleição venezuelana foi 'sem idoneidade'

O senador Randolfe Rodrigues (AP), recém-filiado ao PT e líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divergiu nesta terça-feira, 30, do posicionamento oficial do próprio partido e declarou que a eleição presidencial na Venezuela foi "sem idoneidade".

"Uma eleição em que os resultados não são passíveis de certificação e onde observadores internacionais foram vetados é uma eleição sem idoneidade", disse o senador à CNN Brasil.

Em nota publicada nesta segunda-feira, 29, a Executiva Nacional petista tratou Nicolás Maduro como "presidente reeleito", sem contestar a lisura do processo eleitoral no país vizinho. No texto, o PT, de forma institucional, saudou os eleitores venezuelanos e chamou o pleito na Venezuela de "jornada pacífica, democrática e soberana".