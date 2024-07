Perdão por perseguição a japoneses no período da 2ª Guerra é aprovado pelo MDH

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou nesta quinta-feira, 25, um pedido de desculpas em nome do País aos imigrantes japoneses por terem sido vítimas de perseguição e tortura no País durante a década de 1940.

O requerimento protocolado em 2015 é de autoria do cineasta Mário Jun Okuhara e da Associação Okinawa Kenjin do Brasil. Desde então, o processo tramita na Comissão. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o pedido de reparação foi negado e as parte recorreram.

Conforme alegou a comunidade nipônica, na época da gestão presidencial de Getúlio Vargas (1930-1945) e depois na de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), 172 imigrantes do Japão sofreram tortura e discriminação racial ao serem detidos no presídio Instituto Correcional de Ilha Anchieta, localizado em uma ilha do município de Ubatuba.