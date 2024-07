Bolsonaro ironiza questionamento de Maduro sobre as urnas: 'Maduro is my friend'

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o discurso do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que afirmou que as eleições brasileiras não são auditadas. No X (antigo Twitter), Bolsonaro escreveu na tarde desta terça-feira, 24, "Maduro is my friend. kkkkkkkkkkkkk".

A publicação refere-se a um conteúdo jornalístico do Uol, no qual diz que "é inadmissível tolerar a fala bolsonarista" do venezuelano sobre o pleito no Brasil.

Filhos do ex-presidente também se pronunciaram nas redes sociais criticando a imprensa brasileira pela relação do que foi dito por Maduro com a direita no País.