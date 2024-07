Flávio Bolsonaro ironiza áudios de Ramagem

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ironizou no sábado, 20, a divulgação de áudios em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) traça estratégias para livrá-lo do inquérito das "rachadinhas". Ao lado do pai no palanque do ato de pré-campanha do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) em Niterói, na região metropolitana do Estado do Rio, Flávio disse que "está todo mundo quebrando o sigilo" de Bolsonaro.

Há uma semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo da gravação de uma reunião ocorrida em 2020 entre Bolsonaro, o general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Alexandre Ramagem, então chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), além de duas advogadas que defendiam o filho do então presidente. No áudio, os cinco traçam estratégias para anular o inquérito das rachadinhas, investigação que ameaça Flávio. Ramagem é pré-candidato à prefeitura da capital fluminense pelo PL, e recebeu na última sexta-feira o apoio, em palanque na Tijuca, zona norte do Rio, apoio público de Bolsonaro.

Diferentemente do que disse o senador no sábado, a divulgação teve sim autorização oficial, do ministro do STF. O magistrado decidiu suspender o sigilo dos áudios porque alvos da quarta fase da Operação Última Milha pediram acesso aos autos do processo. Para Moraes, isso poderia incentivar uma divulgação parcial ou até manipulação da gravação, o que geraria "prejuízo à correta informação à sociedade".

Após a divulgação do áudio, o assessor e advogado de Bolsonaro Fábio Wajngarten saiu em defesa do ex-presidente, dizendo que a conversa "só reforça o quanto o presidente ama o Brasil e o seu povo". Ele citou especificamente um trecho retirado do áudio no qual Bolsonaro diz que não estaria procurando o favorecimento de ninguém.