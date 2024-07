Lula, Moraes e Barroso aparecem em meme em telão na Times Square

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, apareceram, em forma de meme, em um telão em uma das vias mais famosas do mundo, a Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 19, é possível ver no telão, que ocupa um prédio de cerca de oito andares, o rosto de Lula e Barroso no canto esquerdo da montagem. O restante do espaço traz a imagem de Moraes, de toga, com os dizeres "Estreia no Brasil", "Já em Cartaz" e o título em destaque: "Vampiros que sugam sua liberdade e aprisionam seu corpo". O vídeo está sendo compartilhado por perfis bolsonaristas, que atribuem a ação a "patriotas".

